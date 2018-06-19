РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июн. Полицейские подмосковного Королева провели акцию «Безопасное лето», в рамках которой встретились с воспитанниками оздоровительного лагеря дневного пребывания и рассказали ребятам о правилах личной безопасности, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по горокругу Оксана Еруновская.

В акции приняли участие сотрудники УМВД России по Королеву совместно с членом общественного совета при УМВД Алексеем Федосеевым. Целью мероприятия стала профилактика и предупреждение детского травматизма в летний период, а также закрепление навыков и знаний по правилам дорожного движения.

«Инспектор отделения по делам несовершеннолетних рассказала ребятам об основных правилах личной безопасности дома, на улице, в общественных местах, особое внимание уделила поведению на водоемах и пожарной безопасности», - сказала Еруновская.

Федосеев в свою очередь разъяснил ребятам обязанности пешеходов и пассажиров, а также напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения и безопасном использовании различных средств для передвижения: велосипедов, самокатов, роликовых досок и коньков.