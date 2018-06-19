РИАМО - 19 июн. Передвижные парки для болельщиков чемпионата мира по футболу работают во всех городах-организаторах мундиаля, в Москве фанаты смогут такой парк на Красной площади с 22 июня, сообщается на сайте портала для болельщиков ЧМ-2018.

«Вход на территорию парков бесплатный. Работать они будут с 12:00 до 20:00 по местному времени, за исключением Москвы, где парк будет открыт 1 июня с 11:30 до 20:00 и с 22 июня по 15 июля с 10:00 до 22:00», - говорится в сообщении.

У гостей парков будет возможность поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на футбольных аттракционах, узнать все о скором турнире, сфотографироваться с официальным талисманом мероприятия - волком Забивакой и пообщаться с легендами мирового футбола.

Подобные парки жители России уже могли наблюдать летом, во время Кубка конфедераций FIFA 2017. В их открытии принимали участие такие звезды футбола, как Марсель Десайи, Роналдиньо, Харри Кьюэлл, Джей-Джей Окоча и другие. Прославленные футболисты играли в футбол с детьми, развлекали посетителей мастер-классами и опробовали текбол – разновидность футбола на теннисном столе.

Мероприятия в парках болельщиков в 2017 году посетили более 50 тысяч человек.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.