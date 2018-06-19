РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июн. Во вторник во время выездного совещания глава Балашихи Сергей Юров ознакомился с ходом работ по экологической реабилитации реки Пехорка и поручил устранить все выявленные недочеты к середине июля 2018 года, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Экологическая реабилитация реки Пехорки началась в 2017 году. В ходе нее ликвидировали несанкционированные стоки в водоем и начали очистку от ила, мусора, сухих деревьев и кустарников. В общей сложности со дна реки уже достали около 80 тысяч кубических метров ила. На период нереста рыб с 1 апреля по 10 июня 2018 года работы были временно прекращены. Во вторник глава Балашихи совместно с представителями отдела экологии и природопользования и субподрядными организациями проконтролировал ход проведения работ.

«Нам поступает большое количество жалоб жителей на состояние реки. Жалобы эти обоснованные, в таком состоянии мы работы принимать, безусловно, не будем. Сегодня (19 июня – ред.) мы определили сроки и этапность устранения замечаний. Следующую встречу проведем в середине июля, чтобы посмотреть, как идут работы», – подчеркнул Юров.

Он добавил, что подрядчику необходимо выполнить формирование берега, убрать со дна мусор и привести в порядок прилегающую территорию.

В общей сложности на реабилитацию Пехорки из федерального бюджета выделено 600 миллионов рублей. Все замечания будут устраняться в рамках гарантийных обязательств по существующему договору. В настоящее время выполнено порядка 60% всех работ, завершить их планируется к концу 2018 года.