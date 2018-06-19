РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Жители Люберец попросили власти муниципалитета исправить ошибки на двух мемориальных досках на фасадах домов, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Бдительные люберчане выявили недостоверный факт на двух мемориальных досках в центре города. По словам жителей, на одной доске неверно указаны инициалы директора завода Ухтомского Спиридона Попова, на второй – неверно указано почетное звание Николая Туниева. Жители просят устранить указанные недочеты», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что данный вопрос надо изучить, а недочеты – исправить.

«Жители в соцсетях просят отремонтировать люк между домами №№17/1 и 76А по улице Инициативная и устранить ямы на дорогах у дома №6 по улице Хлебозаводской и у дома №27 по 1-му Панковскому проезду», – добавил Ружицкий.