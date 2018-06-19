РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июн. В Королеве во вторник провели 15-й «Цветаевский костер», в этом году акция проходит в рамках празднования 80-летия города и посвящена 90-летию последнего прижизненного сборника Марины Ивановны Цветаевой, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Девятнадцатое июня – одна из памятных дат, связанных с жизнью Цветаевой. В этот день в 1939 года она с сыном приехала из Франции в подмосковное Болшево, где их семья воссоединилась на короткое время. В мемориальном музее в Болшеве отмечают и другие даты, связанные с именем прославленной поэтессы – это ее именины 30 июля и день памяти 31 августа. «Цветаевский костер» в понедельник зажгли в сквере имени поэта рядом с мемориальным домом-музеем.

«Поздравления сегодня (19 июня – ред.) нам прислали из многих музеев, это действительно особенный день для почитателей великого поэта. В этом (2018 году – ред.) году «Цветаевский костер» в Болшеве посвящен 90-летию последнего прижизненного сборника стихотворений Марины Цветаевой «После России» и проходит в рамках празднования 80-летия города Королева», – сказала директор Музейного объединения «Музеи наукограда Королев» Елена Куценко.

В сквере гости мероприятия читали стихи Цветаевой, перед собравшимися выступал солист местного ансамбля «Сувенир» Александр Леушкин. Первое выступление состоялось и для воспитанников детского сада на улице Марины Цветаевой, они первыми после зажжения костра прочитали стихи поэтессы. Многие поклонники Цветаевой исполняли песни под гитару, делились впечатлениями о ее творчестве, обсуждали трудный жизненный путь поэтессы.

Цветаева – один из крупнейших русских поэтов XX века. По собственным воспоминаниям, начала писать стихи в шестилетнем возрасте. В 1906‑1907 годах написала повесть «Четвертые», в 1906 году перевела на русский язык французскую драму (ни повесть, ни перевод не сохранились). В 1910 году издала на собственные средства свою первую книгу стихов – «Вечерний альбом». В 1922‑1939 годах жила в эмиграции. В 1937 году муж Цветаевой Сергей Эфрон и дочь были арестованы. В 1941 году ее муж был расстрелян. 31 августа 1941 года Цветаева покончила жизнь самоубийством. Похоронена на Петропавловском кладбище в городе Елабуга.