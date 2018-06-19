РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Матч между подольским футбольным клубом «Витязь» и «СтАрс» из Коломны, запланированный на 20 июня, отменили из-за снятия с чемпионата коломенской команды, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В связи с тем, что коломенская команда «СтАрс» снялась с чемпионата, матч «Витязь» (городской округ Подольск) – «СтАрс» (Коломенский район), который должен был состояться 20 июня, отменен», - говорится в сообщении.

Следующий матч состоится 23 июня. Подольский «Витязь» на выезде сразится с командой «УОР №5» из Егорьевска.