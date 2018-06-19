РИАМО (СТУПИНО) - 19 июн. Около 75 человек из подмосковного Ступина примут участие в форуме «Я гражданин Подмосковья» в текущем году, сообщила Ступинскому информагентству начальник сектора организационно-массовой работы комитета по работе с молодежью и молодежной политике Наталья Гудкова.

«Квота на горокруг Ступино – 15 человек на смену. Всего планируется пять смен. Но, если вдруг участников будет больше, – нам еще ни разу не отказывали в предоставлении места. На первую смену делегация полностью собрана и ждет отправки», – сказала Гудкова.

По информации агентства, на форуме также планируется присутствие главы городского округа Ступино Веры Назаровой. В прошлом году в работе форума приняли участие порядка 150 человек из Ступина.