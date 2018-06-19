РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В микрорайоне Ново-Сырово подмосковного Подольска во вторник водитель фуры не заметил женщину, и, сдавая назад, сбил ее, женщина находится в тяжелом состоянии, сообщил свидетель происшествия.

«Во вторник около 16:00 возле школы №21 на улице Быковской фура переехала пожилую женщину. Я увидел ее уже лежащей под машиной, она подавала признаки жизни. Сотрудники ГИБДД в это время приехали, ждали спасателей», - сказал свидетель.

По его словам, движение в этом месте практически не затруднено.