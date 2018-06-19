РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 19 июн. Глава подмосковного Жуковского Андрей Войтюк во вторник провел совещание по вопросу бесхозных автомобилей на территории городского округа.

«Множество жителей жалуется на прогнившие и разбитые машины, которых в Жуковском на данный момент насчитывается несколько десятков. К сожалению, быстро решить проблему невозможно: у каждого подобного автомобиля есть собственник. Для того, чтобы законными методами убрать данный автохлам с территории города, приняли решение создать межведомственную комиссию», - написал Войтюк на официальной странице в Instagram.

По его словам, дано поручение подготовить нормативно-правовые положения и проработать порядок действий.

«Кроме того, начнем обзвон владельцев: в случае, если кто-то из них добровольно согласен снять автомобиль с учета, отказаться от него и передать в утилизацию, мы готовы оказать всю возможную помощь», – отметил глава.

Также во вторник Войтюк провел и личный прием жителей, который был посвящен жилищным вопросам и проблемам ЖКХ.

«Постарались помочь всем обратившимся (в тех случаях, когда мы в силе оказать помощь), решение некоторых проблем может занять некоторое время», – добавил Войтюк.