РИАМО - 19 июн. Строители закончили монтаж пролетных строений самой длинной эстакады на участке Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД, строительство данного участка позволит снизить нагрузку на центральную часть города и основные магистрали, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Департамент строительства Москвы совместно с генеральной подрядной организацией ПАО «Мостотрест» завершил монтаж пролетных строений самой длинной эстакады на участке СВХ от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки. В настоящее время строители выполняют устройство гидроизоляции и защитного слоя, устройство деформационных швов», – сообщил руководитель департамента Андрей Бочкарев.

Помимо этого, начали укладывать первый слой асфальтобетонного покрытия.

Как отмечается в сообщении, полная длина эстакады составит 1837 метров, полная ширина – от 30,8 метра до 50,8 метра (с учетом уширения в зоне примыкания эстакады съезда с улицы Кусковской на основной ход, и съезда с основного хода на улицу Кусковскую). Общая площадь сооружения – более 60 тысяч квадратных метров.

Проект строительства участка Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки предусматривает строительство 12,2 километра дорог, в том числе: участок прямого хода четвертого километра, съезды, выезды и участки прилегающей улично-дорожной сети, шесть эстакад суммарной протяженностью 3,68 километра, строительство одного и реконструкция двух подземных пешеходных переходов.

Строительство этого участка позволит снизить нагрузку на центральную часть города и основные магистрали, улучшить транспортную доступность восточного и юго-восточного районов города, обеспечить въезд-выезд из города на федеральные автомобильные дороги «Москва – Ногинск – Казань» и МКАД.

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы. Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали – Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.