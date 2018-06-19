РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Во вторник на автотрассе А-107 в Подольске образовалась пробка длиной около 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 16:40 во вторник на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «А-107» до остановки «Поворот на Молодежный» и деревни Малое Толбино.

На данном промежутке автодороги средняя скорость движения составляет от 5 до 20 километров в час.

Также пробка образовалась и в центре Подольска. Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина и до поворота на Индустриальную улицу с Большой Серпуховской. Еще один затор произошел на Революционном проспекте, где, по данным сервиса, сломался автобус.