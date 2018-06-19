РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Жители городского округа Люберцы, не успевшие представить свои проекты на губернаторскую премию «Наше Подмосковье» 13 и 14 июня, смогут их презентовать до 13 июля в других муниципалитетах региона, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Тринадцатого и 14 июня в Люберцах в рамках второго этапа губернаторской премии «Наше Подмосковье» во Дворце спорта «Триумф» состоялась презентации проектов. Всего за два дня свои проекты представили 667 авторов.

«Жители Люберец, не успевшие презентовать свои проекты, могут их представить в других муниципалитетах региона до 13 июля, а затем в доме правительства Подмосковья до 20 июля», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в этом году личная презентация проекта является обязательным этапом конкурса на соискание премии.