РИАМО - 19 июн. 40% выросли продажи мороженого в Москве накануне днем, когда была зафиксирована самая высокая температура воздуха с начала лета, сообщил РИАМО во вторник генеральный директор «Союза мороженщиков России» Геннадий Яшин.

В Москве в понедельник, 18 июня, зафиксировали самую высокую температуру с начала лета, воздух прогрелся до 27,7 градуса.

«Поскольку 18 июня был самый жаркий день, вдобавок в Москве много туристов, поэтому в этот день продажи мороженого выросли в среднем на 30-40%», - сказал Яшин.

Он отметил, что в среднем в Москве продается до 200 тонн мороженого каждый летний день.