РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июн. В адрес сотрудников МУ МВД России «Балашихинское» поступила благодарность от жителя микрорайона Салтыковский подмосковной Балашихи за поимку пьяных дебоширов, сообщается на странице управления в соцсети «ВКонтакте».

«В адрес МУ МВД России «Балашихинское» поступило обращение от жителя микрорайона Салтыковский Леонида Михайловича Малкина. В своем обращении пожилой человек выражает благодарность за помощь, которую оказали участковые уполномоченные полиции по задержанию пьяных дебоширов в жилом доме», - говорится в сообщении.

Как отмечается в письме, дежурная бригада полиции оперативно прибыла по вызову и не оставила жителей один на один с хулиганами.

«Полицейские по горячим следам задержали и обезвредили всех злоумышленников», - написал Малкин.

Руководство МУ МВД России «Балашихинское» присоединилось к благодарности.