РИАМО - 19 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих читателей в соцсетях три пары билетов на спектакль «Золушка» в Московском областном театре юного зрителя.

«У нас есть три пары билетов в Московский областной ТЮЗ на спектакль «Золушка» (6+) на 29 июня», – говорится в сообщении группы «РИАМО в Подмосковье» в соцсети «ВКонтакте».

Для участия в конкурсе необходимо сделать репост конкурсного сообщения и быть подписанным на сообщество «РИАМО в Подмосковье». Победителей редакция определит случайным образом 25 июня.

При этом РИАМО оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

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