РИАМО - 19 июн. Мороженое в вафельном стаканчике пользуется наибольшей популярностью среди иностранных гостей, приехавших в Москву на время проведения чемпионата мира по футболу, сообщил РИАМО во вторник генеральный директор «Союза мороженщиков России» Геннадий Яшин.

«Вафельный стаканчик у нас везде в продажах превалирует. Поэтому он в первую очередь попадает на глаза проходящим. Если анализировать, то из общего числа продаж мороженого 45% приходится на вафельные стаканчики. Естественно, приехавшие (на чемпионат мира по футболу - ред.) иностранцы покупают в первую очередь его», - сказал Яшин.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.