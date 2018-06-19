РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 19 июн. В подмосковном Жуковском с 18 июня односторонним стал проезд по улице Федотова в горокруге, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Уважаемые жуковчане! Информируем вас о том, что согласно постановлению администрации горокруга Жуковский №596 от 8 мая 2018 года «Об организации одностороннего дорожного движения в городском округе Жуковский по улице Федотова» с 18 июня организовано одностороннее дорожное движение по автомобильной дороге общего пользования местного значения городского округа Жуковский «Жуковский, улица Федотова» в направлении от улицы Гудкова к улице Келдыша», – говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными при выборе маршрута движения.

Ранее работы по ремонту автодороги проводились и на улице Комсомольской в Жуковском.