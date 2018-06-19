РИАМО – 19 июн. Кандидатам в мэры могут оказывать помощь при получении подписей, необходимых для прохождения муниципального фильтра, политсовет МГРО партии «Единая Россия» на расширенном заседании поддержал данную инициативу Совета муниципальных образований Москвы, передает «Интерфакс».

«Мы приняли решение организовать встречу муниципальных депутатов с кандидатами на пост в мэры Москвы. Такую встречу мы организуем завтра. Завтра мы приглашаем всех кандидатов, на сегодняшний день их 18, тех, кто подал документы в Мосгоризбирком», – сказал председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин на заседании.

Он подчеркнул, что на собрание приглашаются все кандидаты в мэры вне зависимости от партийной принадлежности.

«Они могут рассказать свои программы и убедить депутатов, что именно они заслуживают быть кандидатами в мэры. Мы, в свою очередь, обеспечим, чтобы это походило оперативно, если кто-то из депутатов захочет отдать свой голос для прохождения муниципального фильтра. Чтобы все технические формальности по волеизъявлению были соблюдены», – отметил Дудочкин.