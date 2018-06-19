РИАМО - 19 июн. В поселке Топканово Каширского городского округа полностью завершили работы по реконструкции завода по производству сырокопченых колбас «Черкизово-Кашира», он готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного завода по производству сырокопченых колбас АО «Черкизово-Кашира», – сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Объем инвестиций в реализацию проекта составил 7,2 миллиарда рублей.

Завод расположен в поселке Топканово Каширского городского округа Московской области. Его общая площадь – около 31 тысячи квадратных метров. Производительность предприятия достигает 80 тонн мясных изделий в сутки.

После запуска предприятия численность работников составит 128 человек в смену, а при полной загрузке, то есть при работе в две смены – 174 человека.