РИАМО - 19 июн. Различные мероприятия программы создания комфортной городской среды в этом году затронут около 4 миллионов жителей Подмосковья, сообщил журналистам во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«В этом году мы планируем 4 миллиона человек охватить разными мероприятиями по комфорту городской среды», - сказал Хромушин.

Он отметил, что в прошлом году программа создания комфортной городской среды в Московской области коснулась порядка 1,8 миллиона человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2018 году на создание комфортной среды направят порядка 7 миллиардов рублей. При этом планируется отремонтировать 30 тысяч подъездов, 835 многоквартирных домов, 1440 дворов, 64 общественные территории.