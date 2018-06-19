РИАМО – 19 июн. Крупнейшую городскую акцию «День без турникетов» проведут в Москве 19-21 июля, поучаствовать в ее проведении пригласили все столичные промышленные предприятия, передает ТАСС.

«Следующая акция («День без турникетов» - ред.) пройдет с 19 по 21 июля. Мы приглашаем столичные предприятия открыть свои двери для того, чтобы москвичи смогли увидеть технологии производства продукции», – сообщил глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

Ранее на сайте издания сообщалось, что власти Москвы запустят на портале «Активный гражданин» проект, где горожане смогут выбрать интересные для них столичные промышленные предприятия, которые хотят посетить.

Акция «День без турникетов» проводится в Москве ежегодно на протяжении 7 лет. В первой акции в 2012 году приняли участие около 600 человек и восемь столичных предприятий. С тех пор участниками акции стали свыше 11 тысяч человек, которые посетили 90 промышленных производств Москвы.

В 2018 году масштабная городская акция «День без турникетов» прошла в столице 11 и 12 мая. В ней приняли участие более 10 тысяч человек.