РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В подмосковном Подольске вечером 22 июня пройдет рок-фестиваль, в котором примут участие три группы и два соло-исполнителя, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор фестиваля Александр Хохлов.

«Все желающие могут бесплатно послушать выступление подольских и московских групп на рок-фестивале в баре «Капитал» 22 июня. С авторскими песнями и каверами на известные хиты выступят группы Taboorat, «Лизтомания», Catch My Last Breath, а также авторы и соло-исполнители песен Aruna Vayu и Юрий Трохин. Начало концерта в 21:00», - сказал Хохлов.

По его словам, группы исполнят песни в жанре рок, панк и хардкор. Организатором мероприятия является творческое объединение «Муза Подольска». Столики лучше бронировать заранее.