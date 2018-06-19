РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Депутат Московской областной думы Владимир Жук 26 июня проведет прием жителей в городах Дзержинский и Котельники, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«Во вторник, 26 июня, с 11:00 до 13:00 в Котельниках пройдет прием депутата Мособлдумы Владимира Жука по адресу: Дзержинское шоссе, дом №5/4, кабинет 110 (в здании городской администрации). В этот же день с 16:00 до 18:00 депутат примет и жителей Дзержинского. В Дзержинском прием пройдет по адресу: улица Ленина, дом №9 (приемная «Единой России»)», – говорится в сообщении.

На прием можно предварительно записаться по телефону: 8(925)270-36-42 (с 12:00 до 15:00, с понедельника по пятницу). Владимир Жук проводит прием в Котельниках каждый четвертый вторник месяца.