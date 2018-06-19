РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска могут установить памятную доску Ивану Рожкову, который руководил городом в 1960-х годах, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В микрорайоне Климовск планируют установить памятную доску председателю исполкома Климовского горсовета Ивану Рожкову, которому 22 июня исполнилось бы 115 лет. Решение об установке памятной доски должны принять на ближайшем заседании совета депутатов горокруга. С его именем связана история развития Климовска, которым он руководил на протяжении 15 лет», - говорится в сообщении.

По предложению Рожкова был принят первый генеральный план развития Климовска в 1964-1966 годах. Помимо этого, были открыты главные городские монументы. Это памятник климовчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в части «Гривно» и монумент «Скорбящая мать» в части «Весенняя».

Рожков родился 22 июня 1903 года в деревне Нижняя Ищередь Кораблинского района Рязанской области в семье крестьянина. Он участвовал в Великой Отечественной войне, был организатором партизанского движения Подмосковья. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, боевыми медалями. За большой вклад в развитие Климовска ему было присвоено звание «Почетный гражданин города», а после смерти в 1981 году по многочисленным просьбам жителей улицу Лесная переименовали в улицу имени Ивана Рожкова.