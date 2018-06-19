РИАМО - 19 июн. В Московской области могут начать применять при работах по благоустройству материалы из вторичного сырья, когда производители выйдут на соответствующие технические условия, сообщил журналистам во вторник министр жилищного-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

«Как только производители выйдут на технические условия, соответственно, их можно будет использовать», – сказал Хромушин, отвечая на вопрос об использовании материалов из вторичного сырья при работе благоустройства территорий.

Он добавил, что министерство планирует в перспективе модернизировать котельные, в которые нельзя провести газ, для работы на топливе RDF, которое получают из отходов.