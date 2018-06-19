РИАМО - 19 июн. В Москве стартовые площадки по программе реновации могут разместить еще в восьми административных округах на территории 11 районов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«В Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном, Западном и Троицком округах могут появиться новые участки под размещение стартовых домов по программе реновации», – сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в настоящее время жители предложили еще 14 участков.

«Мы уже не раз говорили о том, что внимательно относимся к предложениям жителей, которые пишут нам множество писем и рассказывают об участках, где можно разместить стартовые дома. Участки, о которых рассказывают жители, мы анализируем на предмет наличия инженерных коммуникаций, объектов культурного наследия, санитарно-защитных зон предприятий и природоохранных зон, и других факторов», – отметил глава департамента.

Левкин добавил, что предполагаемые стартовые площадки находятся в районах Левобережный, Аэропорт, Лосиноостровский, Перово, Сокольники, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Царицыно, Южное Тушино, Фили-Давыдково, а также в одном из районов Троицкого административного округа.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства стартовых домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.