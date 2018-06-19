РИАМО - 19 июн. Реестр общественных организаций, которые ведут скрытую деятельность для получения прибыли, могут составить в Подмосковье, заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«Общественники нам большую помощь оказывают, но зачастую мы видим, что общественные организации начинают свои функции превращать в бизнес-истории. Мы в рамках совета будем на это реагировать», – сказал Посаженников журналистам во вторник.

Он отметил, что идея о создании такого реестра прозвучала в ходе заседания межведомственного совета по защите прав потребителя в Московской области.