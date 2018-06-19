РИАМО - 19 июн. В центрах соцобслуживания и их филиалах во всех районах столицы организовали в общей сложности более 300 «комнат прохлады», там дежурят медработники, для посетителей организован досуг, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

«В настоящее время в каждом районе города Москвы в территориальных центрах социального обслуживания и их филиалах организованы более 300 «комнат прохлады» с пропускной способностью около 100 тысяч человек в месяц. Время работы ТЦСО с 9 до 20:00 (понедельник – четверг), с 9 до 18:45 (пятница), с 9 до 16:00 (суббота)», – говорится в сообщении.

В помещениях созданы комфортные условия для досуга и отдыха жителей города, установлены кондиционеры, имеются кулеры с водой. При необходимости посетителям может быть предоставлена помощь медицинских сестер (в том числе доврачебная – в случае резкого ухудшения состояния здоровья), организован досуг (просмотр ТВ, чтение, настольные игры и другие мероприятия, проходящие в ТЦСО).

Социальные работники проводят регулярный мониторинг состояния здоровья и самочувствия жителей, состоящих на надомном социальном обслуживании. Граждан предупреждают о необходимости принятия профилактических мер по снижению негативных последствий жары, в том числе подготовлены информационные буклеты с такими рекомендациями.

На текущей неделе в Москве стоит жаркая погода. В частности, в понедельник, воздух в столице прогрелся почти до 28 градусов. Во вторник ожидается до 35 градусов тепла. Понижение температуры до 20 градусов синоптики обещают к выходным.