РИАМО - 19 июн. Пловцы из Подмосковья Кирилл Абросимов, Евгений Дратцев и Кирилл Беляев заняли первое, второе и третье места на дистанции 10 километров на чемпионате России по плаванию на открытой воде, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

На черноморском побережье в селе Сукко под Анапой 18 июня стартовал чемпионат России по плаванию на открытой воде. Чемпионат России является отбором на чемпионат Европы. Континентальное первенство пройдет в шотландском Глазго в августе 2018 года.

«Первым видом программы стала олимпийская дистанция 10 километров. Весь пьедестал почета заняли спортсмены, представляющие Московскую область. Победителем стал Кирилл Абросимов. Второе место занял Евгений Дратцев. Третье место выиграл Кирилл Беляев», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил спортсменов и пожелал им удачного выступления на чемпионате Европы.

«Подмосковные спортсмены в очередной раз показали свои сильные стороны, завоевав весь пьедестал в первом же виде программы чемпионата России по плаванию на открытой воде. Особо хочу поздравить Кирилл Абросимова, ставшего чемпионом. Он уже неоднократно доказывал свое мастерство на международных стартах – Кирилл является трехкратным чемпионом Европы. Желаю ему пополнить свою коллекцию на ближайшем чемпионате Европы», – добавил Терюшков.

Наряду со взрослым чемпионатом России проходят соревнования для молодых спортсменов. На дистанции 10 километров среди юниорок уверенную победу одержала учащаяся из Подмосковья Анастасия Басадчук, опередившая ближайшую преследовательницу почти на 7 секунд.