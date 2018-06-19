РИАМО - 19 июн. В Московской области в следующем году может появиться отдельная программа видеонаблюдения в жилом секторе, основанная на модернизации домофонов камерами, сообщил журналистам во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

«Сегодня совместно с министерством госуправления разрабатываем отдельную программу видеонаблюдения в жилом секторе. Мы ее синхронизируем по разным параметрам с программой «Мой подъезд». Мы хотим жителям предложить везде, где есть домофоны, модернизировать их в видеодомофоны», – сказал Хромушин.

Он отметил, что жители могут также за свои средства установить камеры видеонаблюдения, которые будут подключаться к общей системе «Безопасный регион».

«Я думаю, что мы с ней (с программой по видеонаблюдению – ред.) выйдем в сентябре этого года, чтобы со следующего года ее реализовывать», – добавил Хромушин.