РИАМО - 19 июн. На станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки для входа закрыли северный вестибюль, для того чтобы попасть на станцию, можно воспользоваться южным вестибюлем, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Пятнадцатый матч группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными Польши и Сенегала пройдет во вторник на столичном стадионе «Спартак», встреча начнется в 18:00. Из-за этого перед игрой северный вестибюль станции закрыли на вход.

«Северный вестибюль станции «Спартак» работает только на выход», — говорится в сообщении.

Для входа на станцию можно пользоваться южным вестибюлем.

Ранее в аккаунте уточнялось, что при необходимости южный вестибюль станции «Тушинская» также может начать работать только на выход.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.