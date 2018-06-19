РИАМО - 19 июн. В подмосковном Егорьевске планируют привести в порядок родник Казанской Божьей Матери в рамках программы по благоустройству, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты Минэкологии осмотрели родник Казанской Божьей Матери, расположенный между деревнями Колычево и Сазоново городского округа Егорьевск. Этот источник представляет собой колодец с родниковой водой, накрытый срубом.

«Источник находится в аварийном состоянии: колодезные бревна и купель прогнили, а трубы, соединяющие колодец и купели, засорены. В настоящее время специалисты готовят проект благоустройства источника. В процессе работ будут заменены купели и колодезные бревна, а сруб либо отремонтируют, либо возведут новый», – сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Родник Казанской Божьей Матери – один из самых известных источников Подмосковья, сюда направляются крестные ходы, приезжают многочисленные паломники. С ним связана история Колычевского Казанского женского монастыря. По легенде, в 1800 году крестьянин помещика Титова нашел вблизи лесного колодца икону, на которой были изображены Богородица со святой Агнией и святой Маргаритой. К колодцу и иконе, которую прозвали «явленной», потянулись богомольцы со всех волостей. Так продолжалось даже в советские времена, и колодец остается одним из самых значимых мест для верующих жителей Москвы и Подмосковья.