РИАМО - 19 июн. Порядка 2 тысячи жителей Подмосковья постоянно участвуют в процессе создания комфортной городской среды в регионе и присутствуют на обсуждениях, сообщил журналистам во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Что касается блока жилых домов, у нас 13 тысяч человек, которые сейчас входят в ассоциацию. Из них реально принимают участие (в работе – ред.) в любое время дня и ночи, присутствуют при разборе той или иной ситуации 1802 человека», - сказал Хромушин.

Он отметил, что в Московской области самая мощная ассоциация жильцов, которые участвуют в работе по созданию комфортной городской среды.

«В каждом муниципалитете с прошлого года есть муниципальные общественные комиссии, в каждом из них есть наш представитель», - добавил член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области, координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды в регионе Дмитрий Дупак.