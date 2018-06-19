РИАМО - 19 июн. Комплексное благоустройство Щелковского шоссе в Москве завершится до конца месяца, в настоящее время на объекте работает 261 человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы заканчиваем в этом месяце (июне – ред.) все работы по благоустройству на участке Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца. Благоустраиваются территории вокруг шоссе, включая въезды во дворы тех домов, которые находятся на первой линии вдоль магистрали», – сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что ведутся завершающие работы по благоустройству внутренних дворов, устанавливают детские площадки, также по просьбе жителей появились парковочные столбики.

«В рамках реализации контракта по благоустройству обустроено 450 тысяч квадратных метра газонов, высажено более 3 325 тысяч деревьев и кустарников. Вымощено гранитом более 5 921 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек, выполнено более 208 тысяч квадратных метров покрытий из асфальта. Также установлено 353 урны и скамьи, 23 детских игровых площадки и 30 воркаут-комплексов», – пояснил Бочкарев.