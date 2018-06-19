РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Воспитанники кружка «Юный спасатель» из Подольска 6 июля отправятся в пеший поход по Краснодарскому краю, они планируют преодолеть около 60 километров, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель кружка Сергей Мельников.

«С воспитанниками кружка «Юный спасатель» в Подольске мы регулярно отправляемся в походы. В текущем году (в 2018 году – ред.) планируем отправиться пешком по Краснодарскому краю. Из Подольска мы отправимся на поезде до города Армавир, затем доедем на автобусе до хутора Гуамка, после чего преодолеем около 60 километров пешком, дойдя до Дагомыса в Сочи. Поход в общей сложности займет 7 ходовых дней. Мы планируем преодолеть одну из гор западной части Кавказского хребта под названием Оштен и подняться на более 2 тысяч метров», – сказал Мельников.

Он отметил, что маршрут будет проходить через Гуамское ущелье, поселок Мезмай, плато Лагонаки и так далее. Всего в походе примут участие 13 человек, девять из которых – юные жители Подольска и четверо взрослых. Также к участникам похода планируют присоединиться и четверо любителей активного отдыха из Знаменска.