РИАМО - 19 июн. В Подмосковье в мае 2018 года безработными признали 2,9 тысячи граждан, что на 10% ниже показателя аналогичного периода 2017 года, сообщается на сайте службы занятости населения Московской области.

В мае 2018 года в областную службу занятости населения было подано 30,6 тысячи заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере занятости, из них за содействием в поиске подходящей работы – 12,96 тысячи заявлений, за информацией о положении на рынке труда – 9,9 тысячи заявлений, за профессиональной ориентацией – 5,4 тысячи заявлений.

«В отчетном периоде были признаны безработными 2,9 тысячи человек, что на 10% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Назначена трудовая пенсия 129 безработным гражданам, в том числе досрочная пенсия по предложению органов службы занятости – 53 безработным гражданам. При содействии службы занятости за май 2018 года были трудоустроены 4,1 тысячи человек, в том числе 1,92 тысячи безработных граждан», – говорится в документе, размещенном на сайте.

В Подмосковье в мае 2018 года насчитывалось 17,8 тысячи вакансий, из них 85,3% – по рабочим профессиям. По состоянию на 31 мая в областном банке вакансий было заявлено 55,1 тысячи вакансий, из них 72,8% – по рабочим профессиям, 98,2% – с оплатой труда выше прожиточного минимума, установленного в Московской области.

В мае 2018 года в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения» госпрограммы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» организовали и провели 29 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; организовали временное трудоустройство 75 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. На условиях временной занятости трудоустроены на в свободное от учебы время 957 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также четверо безработных в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

Кроме того, в мае приняли участие в оплачиваемых общественных работах 266 человек, участниками программ по социальной адаптации граждан на рынке труда стал 551 безработный; оказана психологическая поддержка 476 безработным. Единовременная финансовая помощь на организацию самозанятости оказана 48 безработным. Приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 572 безработных, а также 33 женщины в период отпуска по уходу за ребенком по достижении им возраста трех лет. Услугу по профориентации получили 7 696 человек.

«По состоянию на 31 мая 2018 года в службе занятости населения Подмосковья состояли на учете 31,3 тысячи граждан (85,5% к показателю 2017 года), из них 25,3 тысячи человек (80,9% к показателю 2017 года) – незанятые трудовой деятельностью, в том числе 19,9 тысячи человек (79,6% к показателю 2017 года) официально признаны безработными», – отмечается в документе.

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на конец мая 2018 составил 0,5% к численности экономически активного населения. В целом по России по данным Росстата этот показатель равен 1,0%, по Центральному федеральному округу – 0,6%. Уровень общей безработицы в среднем за февраль-апрель 2018 года в Московской области по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом, равен 2,8% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель составляет 5%.