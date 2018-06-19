РИАМО - 19 июн. За три года в Подмосковье программу по ремонту дворовых территорий выполнили на 38%, сообщил журналистам во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Сейчас мы имеем уже 38% отремонтированных дворов за три года», - сказал Хромушин.

Он отметил, что с текущего года обязательным элементом ремонта дворовых территорий является резиновое покрытие на детских площадках.

В 2018 году в Подмосковье планируется благоустроить не менее 1,4 тысячи дворовых территорий.

Согласно требованиям областного закона «О благоустройстве», комплексное благоустройство дворовых территорий ведется по шести обязательным элементам. Так, в каждом дворе должны быть установлены детские игровые площадки, смонтировано освещение, организованы парковочные места, выполнено озеленение, установлены контейнерные площадки для сбора мусора, а также информационный щит для информирования жителей.

Программа по комплексному благоустройству дворовых территорий реализуется в Московской области с 2015 года. Ежегодно приводится в порядок не менее 10% дворов, нуждающихся в благоустройстве. За три года уже выполнено комплексное благоустройство более 4,8 тысячи дворовых территорий.