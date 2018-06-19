РИАМО - 19 июн. В Подмосковье может появиться уполномоченный по правам потребителей, решением отдельных вопросов займется специальный совет, сообщил во вторник министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вводится институт уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг.

«Эта история (создания уполномоченного по правам потребителей – ред.) предложена Роспотребнадзором. Нужно провести работу. Вполне возможно, что да, появится такой уполномоченный (в Подмосковье – ред.)», - сказал Посаженников журналистам.

Он отметил, что в регионе много актуальных вопросов в данной сфере. Их решением будет отдельно заниматься межведомственный совет по защите прав потребителей.