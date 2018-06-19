РИАМО - 19 июн. У двух пригородных поездов Горьковского направления московской железной дороги с 22 июня появятся дополнительные остановки, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«С 22 июня для удобства пассажиров Московская железная дорога назначила дополнительные остановки двум утренним пригородным поездам Горьковского направления МЖД. Дополнительные остановки повысят транспортную мобильность населения», – говорится в сообщении.

Так, электропоезд №6806 Москва – Электрогорск отправлением в 08:45 станет дополнительно останавливаться для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах «Казанское» в 09:57 и «Вохна» в 10:01.

Пригородному поезду №6902 Железнодорожная – Петушки отправлением в 4:30 со станции «Железнодорожная» в график добавили остановку на платформе «87 километр» в 05:30.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru).