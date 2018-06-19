РИАМО - 19 июн. В Московской области могут повысить индекс комфортной городской среды на 30% в течение текущего года, сообщил журналистам во вторник член регионального штаба ОНФ в Московской области, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в регионе Дмитрий Дупак.

«В этом году мы продолжаем работу. Наш раздел – это жилье и городская среда. У центра две основных задачи. Первая – это кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса в комфортной городской среде на 30%», – сказал Дупак.

Он отметил, что вторая задача центра – создание механизмов прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и возможность увеличить этот показатель до 30%.

«Мы в первую очередь смотрим за тем, как учитывается мнение жителей при реализации проекта (комфортная среда – ред.), а также, правильно ли тратятся средства», – добавил Дупак.