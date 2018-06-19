РИАМО - 19 июн. За четыре года в Московской области установили 550 современных игровых комплексов, до конца года планируется установить еще 200 площадок, сообщил журналистам во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Мы за четыре года уже 550 площадок сделали. Это суперсовременные игровые комплексы, межквартальные, с самым шикарным резиновым покрытием, с самыми шикарными тренажерами», - сказал Хромушин.

Он добавил, что еще 200 таких площадок будут установлены до конца 2018 года.

Губернаторская программа по установке новых детских площадок реализуется в Московской области уже пятый год подряд. На конец 2017 года в -+рамках программы установлен 521 современный детский игровой комплекс. При этом более 50 тысяч детей получили доступ к безопасному проведению своего досуга во дворе.