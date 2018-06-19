РИАМО - 19 июн. Спасатели помогли выбраться из воды на востоке Москвы молодому человеку, который купался в неположенном месте и не рассчитал сил, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В 14:20 (19 июня – ред.) в ВАО, Терлецкий пруд спасен 18 летний молодой человек в 300 метрах от поисково-спасательной службы», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что молодой человек купался в неположенном месте в 15 метрах от берега. Юноша потерял силы во время купания. Спасатели подняли его из воды и вызвали скорую помощь.