РИАМО – 19 июн. Около 100 нелегальных участников финансового рынка выявили в Центральном федеральном округе за первый квартал 2018 года, сообщил во вторник начальник отдела противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке Главного управления по ЦФО Центрального банка РФ Евгений Балычев.

По его словам, одной из приоритетных задач является противодействие нелегальным участникам финансового рынка. За 2017 год Главным управлением было выявлено 165 недобросовестных участков финансового рынка, из них 120 были субъекты с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, а также организации с признаками финансовой пирамиды.

«В первом квартале этого года в ЦФО было выявлено 76 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, 59 с признаками нелегальных микрокредитов, семь с признаками финансовой пирамиды», - сказал Балычев.

Он отметил, что такие компании работали и на территории Подмосковья.