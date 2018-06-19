РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Управляющая компания АО «Люберецкий городской жилищный трест» будет обращаться в полицию с заявлением о привлечении к ответственности вандала, написавшего признание в любви на доме, сообщили на официальной странице АО «ЛГЖТ» в Instagram.

«Попытка признания в любви в виде каллиграфии на подъезде многоквартирного дома №4 по улице Парковая в Люберцах может быть признана вандализмом. Сейчас мы решаем вопрос обращения в правоохранительные органы и привлечения виновных к ответственности», – отмечается в сообщении.

Десятки литров краски АО «ЛГЖТ» расходует ежемесячно для закраски различных надписей на стенах и дверях многоквартирных домов.