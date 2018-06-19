РИАМО – 19 июн. Одна из сетей ресторанов быстрого питания предложила российским девушкам денежное вознаграждение за рождение детей от футболистов мирового уровня.

«Burger King в рамках социальной ответственности назначил вознаграждение девушкам, которые забеременеют от звезд мирового футбола. Каждая получит 3 миллиона рублей и пожизненный запас вопперов», - говорится в посте Burger King Russia в соцсети «ВКонтакте».

По мнению сети общепита, девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед.

Ранее сеть Burger King пообещала создать бургер в честь президента США Дональда Трампа, к которому нельзя заказать мексиканский соус, а также «большой, как башня «Федерация» бургер в честь скандального предпринимателя Сергея Полонского. В 2016 году компания шокировала общественность, предложив журналистам пострелять по живым курам.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах и завершатся 15 июля. Во вторник сборная России проведет свою вторую игру на мундиале. Ранее в матче-открытии подопечные Станислава Черчесова разгромили футболистов из Саудовской Аравии со счетом 5:0. Во втором матче россияне сыграют с командой Египта.