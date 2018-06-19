РИАМО - 19 июн. Микроавтобусы, работающие на базе областных центров материнства и детства, совершили свыше 300 выездов с начала 2018 года в рамках дней открытых дверей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В декабре 2017 года по поручению губернатора региона Андрея Воробьева для перинатальных центров закупили шесть микроавтобусов. В настоящее время автомобили эксплуатируются в Московском областном перинатальном центре, а также областных центрах материнства и детства в Раменском, Щелкове, Коломне, Наро-Фоминске и Сергиевом Посаде.

«Благодаря работе микроавтобусов, будущие родители могут узнать обо всех возможностях областных центров материнства и детства, увидеть, в каких условиях предстоит рожать. Также предусмотрено заблаговременное размещение рожениц в учреждениях», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он также добавил, что ежегодно в Подмосковье на свет появляется более 90 тысяч детей. Кроме того, в Московскую область приезжают рожать не только жительницы региона, но и женщины со всей России. Роды для всех абсолютно бесплатные.