РИАМО - 19 июн. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого комплекса с детским садом, магазином и рестораном в Даниловском районе на юге Москвы, окончание строительства планируется на 2022 год, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ЖК построят по адресу: улица Восточная, дом 4А.

«Жилой комплекс будет построен за счет средств инвестора. Срок действия разрешения на строительство, которое включает три этапа, – до июня 2022 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Согласно проекту, на первом этапе построят три жилых корпуса площадью 75,2 тысячи квадратных метров и встроенно-пристроенный детский сад. На втором этапе планируется возвести два корпуса площадью 33,8 тысячи квадратных метров, на третьем – еще три жилых здания площадью 71,1 тысячи квадратных метров, а также встроенно-пристроенный магазин. Высота зданий составит от 11 до 29 этажей.

На первых этажах разместятся нежилые помещения, кафе, офис эксплуатирующей компании, диспетчерская и пост охраны. В одном из корпусов на площади свыше 500 квадратных метров откроется ресторан на 68 мест, в другом на площади около 600 «квадратов» – магазин. Общая площадь жилого комплекса – 180,1 тысячи квадратных метров, в нем будет 1 342 квартиры.

Под всеми корпусами появится двухуровневый подземный паркинг на 1 017 машино-мест.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок жилого комплекса на Восточной улице. К проверкам будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил Антосенко.