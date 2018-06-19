Летом многие леса, луга и болота Подмосковья заселены змеями. Причем в регионе водятся не только безобидные ужи, но и ядовитые гадюки. В некоторых случаях их укус может закончиться для человека летальным исходом. Каждый вид змей предпочитает обитать в определенных местах: в высокой траве, под камнями или в норах грызунов. О том, где любят отдыхать опасные для человека гадюки, когда они наиболее активны и как их отличить от агрессивных, но вовсе не ядовитых медянок, смотрите в инфографике РИАМО.

Как защититься от укуса змеи в Подмосковье>>