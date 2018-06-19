РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Жители подмосковного Подольска смогут посетить мастер-класс по фотоискусству и обучиться пейзажной съемке 20 июня, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В молодежном центре «Максимум» в Подольске 20 июня состоится мастер-класс по пейзажной съемке. Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: поселок Кузнечики, дом 8. Принять участие в мероприятии смогут все желающие», – говорится в сообщении.

На мастер-класс приглашаются жители округа вне зависимости от возраста и умения фотографировать.