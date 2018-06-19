РИАМО - 19 июн. В голосовании по объектам комфортной городской среды, которое проводилось в марте 2018 года, приняли участие 1,5 миллиона жителей Московской области, они отдали свои голоса за то, каким значением будут обладать те или иные территории, сообщил журналистам во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

«В день проведения выборов президента Российской Федерации у нас прошло голосование за объекты комфортной среды на 2018 год и на предстоящую пятилетку. Мы, конечно, были очень удивлены, но у нас проголосовало 1,5 миллиона человек», - сказал Хромушин.

Он отметил, что жители могли проголосовать за то, каким значением будут обладать те или иные территории.

«Люди уже почувствовали, что то мнение, которое они высказывают, оно обязательно будет учтено», - добавил Хромушин.

В марте этого года на территории Российской Федерации жители голосовали за рейтинговый выбор благоустройства общественных пространств в 754 муниципалитетах. Всего свои голоса отдали 16 миллионов россиян, 10% от числа проголосовавших россиян составили жители Московской области. В Подмосковье голосование прошло в 31 муниципалитете.

Цель организованного голосования - составить приоритетность общественных территорий, которые, по мнению граждан, должны быть благоустроены в первую очередь, а также дать возможность жителям выбрать концепции развития общественных пространств: парков, скверов, бульваров, пешеходных зон и набережных для включения их в государственные и муниципальные программы по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы.